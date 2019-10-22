الحكم ألغى اللقاء.. أهلي 2000 يفوز برباعية على الغابة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠، على ضيفه الغابة برباعية نظيفة في المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة، والتي لم تستكمل بسبب انسحاب الفريق الضيف.





سجل رباعية الأهلي كرم النقيب (هدفان)، والعربي جمال ووليد عطية بهدف واحد لكل منهما، وذلك قبل مرور ٢٥ دقيقة من أحداث المباراة.





أجري لمدير الفني لفريق الغابة تبديلاته الثلاثة خلال أول ١٠ دقائق من المباراة، وتعرض بعد ذلك أكثر من لاعب للإصابة إلى أن وصل عدد لاعبي الفريق داخل الملعب إلى ٦ لاعبين فقط، ليقرر الحكم إلغاء اللقاء واحتساب النتيجة بفوز الأهلي ٤ – صفر.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط، بعد فوزه في مباراتين، على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، مسجلًا ١١ هدفاُ ولم تتلق شباكه أي هدف.





وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى للدوري مع فرق المقاولون العرب والنصر والغابة واتحاد الشرطة ومركز شباب الأميرية ومركز شباب زينهم والمطرية ومنشية حلوان الجديدة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وإنبي ومصر للتأمين والسكة الحديد وألماظة ومركز شباب سراي القبة ومركز شباب عين الصيرة ومركز شباب الوايلي، ويصعد أول ٤ فرق من كل مجموعة لخوض بطولة دوري سوبر من دورين، ليتحدد في النهاية بطل دوري المنطقة.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.