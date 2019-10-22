شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

دفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التي شهدت هطولًا للأمطار وحدث بها تخزين المياه في الشوارع والأنفاق الأرضية.





وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس، حيث يجرى العمل الآن لشفط مياه الأمطار بشكل سريع حتى تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.





وشكل مجلس الوزراء، غرفة عمليات تحت الإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار فى الأنفاق والشوارع والتى تسبب فى إعاقة العملية المرورية.