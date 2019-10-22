يوفنتوس يتأخر في الشوط الأول أمام لوكوموتيف في عقر داره بمشاركة رونالدو

تأخر فريق يوفنتوس بهدف دون رد في الشوط الأول أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو، بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وجاء هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 30 عبر اللاعب أليكسي ميرانتشوك من خلال كرة عرضية أمام المرمى.



وضم تشكيل يوفنتوس:



حراسة المرمى: تشيزني



خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو



خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي



خط الهجوم: بيناتنكور، ديبالا، رونالدو