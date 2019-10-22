بسبب الأمطار .. فرق طوارئ على مدار اليوم لتلقى شكاوى انقطاع الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فيتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.



كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة ويتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة المواطنين.



كما أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى ، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول.



وأكد "حمزة" على الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضى أو المحمول على مدار 24 ساعة ، فى حالة وجود أى أعطال، مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.