يحول جسمك لماكينة حرق.. نظام تخسيس سريع ومجرب

مع دخول الشتاء تخشين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكن الاعتماد على أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق ونسف الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى وخطته لمدة 7 أيام.





وجبة الإفطار





شريحة من الجبن القريش أو 2 بيضة مسلوقة +1 توست سن





بعد ساعة كوب من عصير الجريب فروت مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل





وجبة الغداء:





2 شريحة من ستيك اللحم المشوي أو ربع فرخة مسلوقة أو مشوية دون جلد + شوربة كرنب حارقة للدهون + طبق سلطة خضراوات دون جزر أو طماطم.





بين الغداء العشاء ..





كوب من القرفة والجنزبيل





وجبة العشاء:





كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من بذور الكتان أو الكمون





بعد العشاء ..



