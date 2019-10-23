الرائع أبدا ودائما.. بيومي فؤاد ينشر صورة نادرة تجمعه بـ ماجد الكدواني

نشر الفنان بيومي فؤاد صورة نادرة تجمع بينه وبين الفنان ماجد الكدواني، منذ أيام الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية.





وكتب بيومي فؤاد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام": "مسرح فنون جميلة سنة 1989 مع الرائع ابدا ودائما ماجد الكدوانى".





يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.



