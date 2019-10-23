تصيبك بالاكتئاب.. تجنب عادة خاطئة يفعلها الجميع صباحاً

منذ ظهور التكنولوجيا المتطورة و توغلها في حياتنا أصبحت كعدو احتل عقولنا، بل وأضحت تطاردنا في أي مكان نذهب إليه، وأدت لنشر عادات خاطئة في مجتمعنا آن الآوان للإقلاع عنها .





ووفقا لما ورد في صحيفة " تايمز" الأمريكية، أن تصفح الهاتف يوميا في الصباح أكبر خطأ وهي من العادات السيئة التي يجب عليك التخلي عنها مقابل راحتك فإن تصفحك للسوشيال ميديا صباحا سيتسبب في ما يلي:



- إصابتك بالاكتئاب





قد يكون عقلك غير مستعد لاستقبال أخبار عن حدث ما أو شخص ما فتكون ردود أفعالك غير مناسبة ، بالتالي تشعر بالإكتئاب لأنك غير قادر على التفاعل بشكل جيد مع الموقف .





-الإصابة بالتبلد





منذ أن اقتحمت وسائل التواصل الإجتماعي لحياتنا و أصبح من السهل التصفح من خلال إستخدام الهواتف الذكية بدأنا نسهل على أنفسنا كل شئ فأصبح العالم بين إيدينا و بدأت طريقة تفكيرنا في التغيير نحو التبلد و اللا مبالاة .





-الكسل



