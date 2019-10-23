رابحي: تنظيم مناظرات بين مرشحي الرئاسة في الجزائر يعود لسلطة الانتخابات

قال حسن رابحي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية وزير الثقافة بالنيابة إن مسألة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل تعود إلى السلطة المستقلة للانتخابات.



وأضاف حسن رابحي في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، خلال احتفال وزارة الاتصال بتسليم "جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف طبعة 2019"، أن تنظيم مناظرات تليفزيونية تجمع بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر هي من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وجدد حسن رابحي حرص الحكومة على توفير كافة الإمكانيات والوسائل لهذه السلطة في عملها الخاص بتحضير وتنظيم الاستحقاق الرئاسي، دعيا الصحفيين إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة.



وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد أقامت حفلا لتسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة، التي فاز بها 12 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية بشتى فئاتها.



وشهدت هذه المنافسة مشاركة 126 عملا صحفيا تمحور حول "فضائل الحوار" الذي اختير كموضوع للطبعة الحالية لهذه الجائزة التي أصبحت تقليدا سنويا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، يتم من خلاله تكريم أحسن الأعمال الصحفية في الإعلام المكتوب والتلفزيوني والإذاعي بالإضافة إلى الصحافة الإلكترونية والصورة.



كما تم تكريم إعلاميين راحلين تركوا بصمتهم عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.