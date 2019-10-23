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اقتصاد

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
الذهب
الذهب
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آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، في الأسواق بنحو جنيهين، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 669 و671 جنيها، متراجعا جنيهين، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 573 و575 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 765 و767 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5352 و5368 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 701 و703 جنيهات، وعيار 14 سجل سعرا يتراوح بين 446 و447 جنيها، وعيار 12 من 382 إلى 383 جنيها.

واستقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي أوقدت بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.
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