الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات

أصدر مسؤولو شركة كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة الغربية تحذيرات عبر بيانات رسمية إلى كافة المواطنين بعدم الاقتراب أو ملامسه أعمدة الإنارة الكهربائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة منعا لأي مشاكل قد تحدث وتسبب مخاطر على المواطنين .



وكشف المسؤولون في الشركة انها تتلقى اي بلاغات بوجود أعمدة مكهربه علي رقم ١٢١ وتقوم بصيانتها في أسرع وقت وفقا للظروف والامكانيات المتاحة .



وكشفت غرفة عمليات بديوان المحافظة عن رصد وفاة حالة طفل عمره ٣ سنوات يدعى محمد هيثم من قرية سملا مصرعه إثر ملامسته عامود كهرباء.



وأفادت مصادر داخل الغرفة أن أعمدة الكهرباء في كفر الزيات في شارع السينما تسببت فى نفوق عدد من الحيوانات بعد ملامسته مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

