Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
أصدر مسؤولو شركة كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة الغربية تحذيرات عبر بيانات رسمية إلى كافة المواطنين بعدم الاقتراب أو ملامسه أعمدة الإنارة الكهربائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة منعا لأي مشاكل قد تحدث وتسبب مخاطر على المواطنين .

وكشف المسؤولون في الشركة انها تتلقى اي بلاغات بوجود أعمدة مكهربه علي رقم ١٢١ وتقوم بصيانتها في أسرع وقت وفقا للظروف والامكانيات المتاحة .

وكشفت غرفة عمليات بديوان المحافظة عن رصد وفاة حالة طفل عمره ٣ سنوات يدعى محمد هيثم من قرية سملا مصرعه إثر ملامسته عامود كهرباء.

وأفادت مصادر داخل الغرفة أن أعمدة الكهرباء في كفر الزيات في شارع السينما تسببت فى نفوق عدد من الحيوانات بعد ملامسته مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.
الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات
الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات
الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة اليوم .. الأمطار تتسبب في إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في 3 محافظات

سقط من أعلى سطح منزله أثناء نزح مياه الأمطار.. مصرع سائق في الغربية

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

عقب شهرين من افتتاحه.. مياه الأمطار تدمر محلات مول طنطا وأصحابها يطالبون بصيانتها ..صور

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بسبب هطول الأمطار أثناء سيره بشوارع قرية "سملا" بقطور

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

الأرصاد تكشف سبب تساقط الأمطار فى مناطق دون أخرى..فيديو

بفستان أسود أنيق.. ابنة فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة جينك البلجيكي بأبطال أوروبا.. اليوم

مستقبل الإمبراطورية اليابانية يتوقف على صبي غير مؤهل للحكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الموف والأبيض.. الإماراتية أوجيني القبيسي تطلق مجموعة أزياء 2020

مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور

الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات