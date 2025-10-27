انطلاق معرض «أوتوتك 2025» بمشاركة كبرى شركات كماليات وتعديل السيارات

انطلقت فعاليات معرض أوتوتك 2025، أكبر حدث متخصص في الشرق الأوسط لخدمات ما بعد البيع للسيارات، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال كماليات وتعديل السيارات.

ويقام المعرض هذا العام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم الدولة لقطاع الصناعات المغذية وتشجيع الاستثمارات في مجال خدمات ما بعد البيع.

شهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من أحدث ابتكارات كماليات وتعديل السيارات، تضمنت شاشات أندرويد، وإضاءات LED، وأطقم Body Kits، والإضاءات الداخلية Ambient Light، وأفلام الحماية، إلى جانب الإكسسوارات الداخلية والخارجية التي تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن الأداء المتميز والتصميم العصري.

وحظيت أجنحة الشركات المشاركة بإقبال كبير من الزوار والمتخصصين في قطاع السيارات، الذين حرصوا على الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات المستخدمة في مجال التعديل والتحديث، بما يعكس تنامي الطلب في السوق المصري والعربي على حلول تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجودة العالية.

ويأتي تنظيم معرض أوتوتك 2025 ليؤكد الدور الريادي لمصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع، ومنصة تجمع كبرى الشركات ورواد الصناعة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم التوجه نحو التحول الصناعي المستدام الذي يواكب تطورات السوق العالمية.