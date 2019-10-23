أداء سلبي لمؤشرات البورصة أول تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 14183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% عند مستوى 2044 نقطة.



وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 17014 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% عند مستوى 5237 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%عند مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% عند مستوى 1411 نقطة.