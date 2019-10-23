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اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة أول تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 14183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% عند مستوى 2044 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 17014 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% عند مستوى 5237 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%عند مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% عند مستوى 1411 نقطة.
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