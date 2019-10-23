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مرأة

من داخل صالون التجميل.. سلمى أبوضيف بـ لوك جديد يبهر متابعيها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، ستورى جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" وظهرت بإطلالة غريبة من داخل صالون التجميل.

ظهرت سلمى أبو ضيف، ببلوزة باللون الذهبى، وبأكمام طويلة التى تبرز جمال أنوثتها، واختارت تسريحة شعر مختلفة عن إطلالتها المعتادة تتناسب مع اللوك.

واعتمدت سلمى أبو ضيف، فى إطلالتها على الميكاب الجريء فوضعت أيشادو للعيون باللون البينك والأصفر اللامع، والرموش السوداء، واختارت أحمر شفاة باللون الأحمر الماط، ولم تتكلف باقتناء الكثير من الإكسسوارات.
من داخل صالون التجميل.. سلمى أبوضيف بـ لوك جديد يبهر متابعيها
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