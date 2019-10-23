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أخبار البلد

الحكومة توافق على إنشاء كليتي حاسبات ولغات وترجمة بأكاديمية السادات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتي "الحاسبات والمعلومات" و"اللغات والترجمة"، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط، بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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