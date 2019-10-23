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رياضة

لاعب عالمي .. مدرب ليستر سيتي يتحدث عن محمد صلاح وإصابته

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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نور عادل
تحدث برندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن اصابة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، والذي تعرض لها في مباراة الفريقان.

وقال رودجرز في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، ان محمد صلاح لاعب عالمي، لافتًا إلى أن رد فعل لاعبه كانت دون تجاوز.

وأضاف المدير الفني السابق لليفربول حديثه :"صلاح لاعب ذو مستوى عالمي لكن قادرين على التعامل معه".

وتابع :"إذا نظرنا إلى طريقة لعبنا فنحن نلعب بطريقة عدوانية لكن بطريقة رياضية".

ودافع مدرب ليستر سيتي عن لاعبه حمزة تشودري :"هو لاعب يقاتل من أجل مسيرته، قوته هيّ استعادة الكرة وهو أمر جيد بالنسبة لنا".

وكان صلاح غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر يوناتيتد والتي شهدت تعادل الفريقين (1-1) ضمن قمة الأسبوع العاشر من الدوري.
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