بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تنتهي من تطوير طوارئ قصر العيني فى يناير

تشهد مستشفيات قصر العيني عملية تطوير شاملة تنفيذا لمشروع تطوير قصر العيني 2020، والذي تعمل عليه جامعة القاهرة منذ شهور، وتمكنت من إنجاز جزء كبير منه.



وتشهد الآن وحدة طوارئ قصر العيني أعمال تطوير وإصلاح بتكلفة 130 مليون جنيه من التمويل الذاتي، حيث إن العمل يسير على قدم وساق لتطوير وحدة الطوارئ، طبقا لأحدث المواصفات العالمية.



ووفقا لما أعلنه الدكتور محمد الخشت، فإن تطوير طوارئ قصر العيني سوف يغير مفهوم وحدة الطوارئ، مؤكدا أنه تطوير حقيقي وليس مجرد تجديد.



ومن المقرر أن تنتهي أعمال تطوير قصر العيني خلال ٣ أشهر على أن تنتهي أعمال التطوير يناير المقبل.



ويهدف مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني 2020 إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاة على عاتقه في هذا المجال.



ويهدف المحور الرئيسي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني إلى تغيير نمط المستشفيات العامة، الذي أدى بمرور الزمن إلى كثير من التكرار، وهدر لموارد الدولة، وعدم الكفاءة وعدم القدرة على تلبية متطلبات العصر الحديث من التخصصات في كل المجالات الطبية، إلى نمط المستشفيات المتخصصة بحيث يتم تقسيم المستشفيات إلى مستشفيات تخصصية رأسية، مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية من خلال خلق برامج على أساس التخصصات.



وتهدف المرحلة الأولى من مشروع "قصر العيني 2020" إلى تحويل المبنى الرئيسي لمستشفى المنيل الجامعي إلى مجموعة مستشفيات متخصصة تتمتع بنظام حوكمة مؤسسية وتدار بكفاءة، بما يضمن الاستدامة المالية عن طريق رفع مستوى البنية التحتية وتطوير النظام المؤسسي والإداري، كما يهدف إلى تحسين إدارة المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يساعد إلى تحويلها لمستشفيات صديقة للبيئة، إلى جانب استكمال مستشفى الطوارئ والحروق الجديد "185"، والتي تعد أحدث المستشفيات التي دخلت منظومة العمل داخل مجمع مستشفيات قصر العيني، وهذا المشروع مبني على مجموعة من المحاور والمبادئ الرئيسية تم إعدادها، لتضمن النجاح والاستمرارية لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني.



ويهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية به، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاة على عاتقه في هذا المجال.