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منوعات

تعتيم مفاجئ وانقطاع الكهرباء.. سكان كاليفورنيا في ظلام دامس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:16 م
محطات الكهرباء
محطات الكهرباء
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أماني إبراهيم
يواجه أكثر من نصف مليون شخص من سكان كاليفورنيا تعتيم متعمد وانقطاع الكهرباء واسع النطاق مجددا، بسبب مخاوف شركات الكهرباء من اشتعال الحرائق بالولاية الامريكية بالتزامن مع الرياح المدمرة بالولاية، ومنهم شركة PG&E Corp العملاقة التي منعت خدماتها في خطوط الكهرباء من تكرار حرائق الغابات المأساوية .

ووفقا لوكالة بلومبرج، فدرست شركة PG&E قطع الكهرباء عن 184000 عميل في 17 مقاطعة، بالتزامن مع الرياح الجافة الحارة من الشمال الشرقي، وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من ظروف الحرائق الهائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو أمس.

ولم يتم تحديد موعد عودة الخدمة مجددا، وقالت شركة إديسون إنترناشونال في كاليفورنيا الجنوبية إنها تفكر في تعتيم مماثل لخدمات الكهرباء والذي قد يؤثر على 162،276 منزلًا وشركة.

وجاء قرار التعتيم بعد أسبوعين فقط من تنفيذ PG&E لأكبر انقطاع كهرباء وتعتيم مخطط له في تاريخ كاليفورنيا، مما أدى إلى معاناة نحو مليوني شخص من الظلام، وأدى إلى إجبار الشركات على الإغلاق جنوب كاليفورنيا، وأثار تعتيم PG&E الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر غضبًا من العملاء ومسؤولي الدولة الذين اتهموا فائدة قطع الخدمة للعملاء أكثر من اللازم وفشلهم في توصيل خططها بشكل صحيح.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة PG&E بيل جونسون من أن عاصفة رياح قوية أخرى قد تضرب الدولة في مطلع هذا الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل، محذرًا من أن الحجم المحتمل لتلك العاصفة ما زال قيد الدراسة.

وتابع جونسون إن العملاء يجب أن يكونوا مستعدين للظلام لمدة 48 ساعة جديدة، حيث أفادت خدمة الأرصاد الجوية أن بعض أجزاء الولاية قد يصل لها أمواجًا قوية تصل إلى 72 كم في ساعة متأخرة من الأسبوع.

وأثرت حالة التعتيم على الباعة بالولاية الامريكية حيث حاول العمال واصحاب المتاجر بيع المنتجات باسعار زهيدة لأنها ستفسد بسبب انقطاع الكهرباء عن الثلاجات.

وكانت قد أُجبرت شركة PG&E، أكبر شركة كهرباء بالمنطقة بدفع تعويضات هائلة في نوفمبر عام 2018 أدت إلى إفلاسها، بعد أن تم تحديد معداتها على أنها سبب الحرائق المدمرة التي اشتعلت بالولاية وأدت إلى وفاة 86 شخصًا ودمرت مدينة بأكملها.
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