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رياضة

إنتر ميلان في حيرة بين ذكرياته البافارية والعقدة الألمانية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:24 م
بروسيا دورتموند وإنتر
بروسيا دورتموند وإنتر ميلان
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حسن العمدة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب "سان سيرو" في ميلانو، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة ليلًا، عندما يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند، في قمة نارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

ويبحث إنتر ميلان في مباراة اليوم، عن انتصاره الأول في البطولة الأوروبية، بعدما تعادل مع سلافيا براج البلجيكي في الجولة الأولى 1-1، وخسر أمام برشلونة في الجولة الثانية 2-1.

ويسعي إنتر ميلان بشدة لتحقيق الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند، للحفاظ على آماله في التأهل لثمن النهائي دوري آبطال أوروبا .

ويخشي إنتر ميلان من العقدة الالمانية ، حيث فشل في تحقيق أي انتصار عليهم، خلال آخر 6 مباريات، بواقع 5 هزائم وتعادل وحيد.

ويعود آخر انتصار للإنتر على الألمان إلى عام 2011، وكان على حساب بايرن ميونخ 3-2 ، ومنذ ذلك الحين، سقط إنتر أمام شالكه في ربع نهائي دوري الأبطال، موسم (2010/2011)، ذهابا بنتيجة 5-2، وإيابا 2-1.

وخسر أيضا امام فولفسبروج فى مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 والعودة 2-1 وكان اللقاء فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري الاوروبي فى نسخة 2014-2015.

واخيرا فى الموسم الماضي 2018-2019 بدور الـ16 للدوري الاوروبي تعادل إنتر ميلان امام آينتراخت فرانكفورت فى مباراة الذهاب سلبيا ، وخسر امام الفريق الالماني بهدف وحيد فى لقاء العودة .

ويأمل إنتر ميلان فى استعاده ذكرياته الجيده في البافاري، عندما حقق انتصارا مفاجئا على بايرن ميونخ في عقر داره، يوم 15 مارس 2011، لحساب إياب ثمن النهائي ، وكان وقتها خسر إنتر ميلان بهدف وسط جمهوره عن طريق جوميز في الوقت القاتل .
وإنتفض إنتر ميلان فى مباراة العودة وحقق فوز مثيرا علي البايرن وسط جمهور بنتيجة 3-2 .

وفي الموسم التالي نجح إنتر ميلان فى إحراج بايرن بهدفين دون رد ، فى نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2010-2009 .
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