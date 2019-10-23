ربطة العنق أثارت انتباهه.. شاهد قوة ملاحظة بوتين أثناء حديثه مع الرئيس السيسي

داعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه قبل القمة الروسية الأفريقية التي جمعت بين الرئيسين المصري والروسي في سوتشي بروسيا.



وجذبت رابطة عنق الرئيس السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء الحديث، حيث لاحظ الرئيس الروسي بوتين ان ربطة العنق التي يرتديها في القمة «الروسية-الأفريقية» تتشابه مع رابطة العنق التي يرتديها الرئيس السيسي في القمة، حيث صادف أن ربطتي عنق الزعيمين متشابهان، ما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.



وتعتبر قمة «روسيا - إفريقيا» أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وجهت دعوات لرؤساء كل دول القارة الأفريقية والقائمين على أكبر الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.



وتناقش قمة «روسيا - إفريقيا» سبل تعزيز العلاقات وبلدان القارة الأفريقية في المجالات المختلفة، وستناقش القضايا الدولية وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.



وتم إقامة المنتدى الإقتصادي «روسيا - إفريقيا» على هامش القمة بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الشركات التجارية الروسية، فضلا عن توقيع مجموعة مهمة من الاتفاقات في المجالات الاقتصادية الاستثمارية، وتنظم معرض المنتدى الاقتصادي «روسيا - إفريقيا» لعرض عدد من المشاريع في العديد من القطاعات.