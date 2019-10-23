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حوادث

لخلاف على أرض زراعية.. السجن 7 سنوات لخفير وعامل لقتلهم مزارعا بقنا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:15 م
لخلاف على أرض زراعية
لخلاف على أرض زراعية
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن ٧ سنوات لخفير نظامي وعامل، لقتل مزارع، بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا بسبب خلاف على قطعة أرض.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، و شريف عفت مصطفى، و أمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، و محمد حسني و علاء محمد حسن.


ترجع وقائع القضية إلى يونيه 2017 عندما، أطلق كل من سعيد.إ.ح، خفير نظامي بمركز شرطة قنا، و عيد.إ.م، عامل، "مقيمان بقرية أولاد عمرو" وابل من الأعيرة النارية على، محمود سريع محمد شحات،مزارع.

تبين من التحريات المباحث وقتها، أن خلافات على قطعة أرض زراعية نشبت بين المجنى عليه و المتهمين، وتم التصالح فيها، وبعد فترة ذهب المجني عليه ليروي أرضه فأطلقوا عليه أعيرة نارية مستخدمين بندقية آلية، فتم ضبطهم، و إحالتهم للنيابة برقم 3903 لسنة 2017 جنايات مركز قنا، وقيدت برقم 12560 لسنة 2017 كلي قنا.
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