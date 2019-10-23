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رياضة

حالتا وفاة .. باهر المحمدي وسعفان الصغير يغادران مران الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة.. تفاصيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:14 م
نادي الإسماعيلي
نادي الإسماعيلي
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حسام الحارتي
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لصدمة قوية قبل مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من كأس البطولة العربية.

وأثناء المران الأخير قبل انطلاق المباراة تعرض نادي الأسماعيلي لصدمة قوية بعد وفاة شقيق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي ما اضطر إلى الرحيل عن مران الفريق.

ولم تمر سوى ساعات قليلة ليصدم نادي الإسماعيلي بأزمة جدية داخل لاعبي الفريق وهو مغادرة باهر المحمدي عن مران الفريق وعدم خوضه المباراة لوفاة " عمه "، حيث نشر باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا عمي في ذمة الله ".

ويسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة بنتيجة إيجابية، تتيح له أن يشعر بارتياح قبل مواجهة العودة التي ستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في أبوظبي.

وتأهل الإسماعيلي إلى دور الـ 16 بعدما عبر أهلي بنغازي الليبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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