أمطار شديدة.. سقوط شرفة منزل سكني من سوء أحوال الطقس في زفتى

انهارت شرفة منزل سكني قديم بشارع أحمد ماهر بمنطقة الحي البحرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب السقوط الكثيف لمياه الأمطار والذي شهدته المحافظة صباح اليوم .



وبالانتقال إلى موقع الحادث، تم وضع الحواجز الحديدية بمحيط المنزل ، وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط بشرفات المنزل .



وأكد المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي ، أن المنزل بحالة جيدة وغير صادر له قرار إزالة مشيرا ان ما حدث من انهيار بعض شرفات المنزل بسبب مياه الأمطار الشديدة التي شهدتها قرى ومراكز المحافظة.