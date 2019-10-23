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أخبار العالم

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والطاقة في تركيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:18 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الخزانة الأمريكية إعلانها رفع العقوبات التي سبق وفرضتها على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بسبب العدوان على شمال سوريا.

ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بإعادة فرض عقوبات عليها، ما لم تلتزم باتفاقها مع الولايات المتحدة لوقف عمليتها العسكرية شمال سوريا، موضحًا أن أنقرة أكدت لواشنطن وقف إطلاق النار بالكامل في الشمال السوري.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ترامب أنه تحدث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، الذي أكد أن أسرى تنظيم داعش تحت السيطرة، وأنه تم اعتقال عدد من الفارين منهم.

وأعلن دونالد ترامب أن قوة أمريكية صغيرة ستبقى في سوريا لتأمين مواقع نفطية، مضيفًا "كان يجب أن نبقى في سوريا لثلاثين يوما وبقينا هناك 10 سنوات".

ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى استعادة أسرى داعش من مواطنيها لمحاكمتهم في بلدانهم.

وقال : "أنفقنا 8 تريليونات دولار على الحروب في الشرق الأوسط. القوات الأمريكية يجب أن تتحرك عندما تكون مصالحنا مستهدفة فقط".
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