مارسيل نينو.. وفاة جاسوسة إسرائيلية على مصر عن عمر 90 عاما

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بوفاة الجاسوسة الإسرائيلية السابقة في مصر عن عمر ناهز 90 عامًا.



وانضمت مارسيل نينو، وهي يهودية مصرية، إلى خلية شكلتها المخابرات الإسرائيلية في مصر أوائل الخمسينيات، بهدف إفساد العلاقات المصرية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية في مصر بعمليات تخريبية.



وانكشف أمر الخلية الإسرائيلية أواخر عام 1954، ما فجر فضيحة مدوية استقال على أثرها وزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون.



وألقت السلطات المصرية القبض على 13 عضوًا بالخلية الإسرائيلية، تم إعدام اثنين منهم، وتلقى الباقون أحكامًا بالسجن المؤبد، وحُكم على مارسيل نينو بالسجن لمدة 15 عامًا.



وأفرجت السلطات عن نينو عام 1968 قبل انقضاء فترة عقوبتها، حيث هاجرت إلى إسرائيل، ولدى استقبالها هناك منحها الجيش الإسرائيلي رتبة مقدم.



وبعد استقرارها في إسرائيل، درست نينو اللغة العبرية والأدب الإنجليزي بجامعة تل أبيب، وتزوجت عام 1971، حيث حضرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير حفل زفافها.