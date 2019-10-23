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أخبار البلد

قداس مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الأرمنية في كندا.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
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سامح سلام
زار نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا أسقف الأرمن الأرثوذكس بكندا نيافة الأنبا أبجار وذلك بمقره بمونتريال.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه تم الاتفاق خلال الزيارة على الشركة في الإفخارستيا وعمل قداس مشترك في العام المقبل على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم على عمل الترتيبات اللازمة لهذا الحدث وإعلان التفاصيل للجاليتين القبطية والأرمنية.

وتتفق الكنيستان القبطية الأرثوذكسية والأرمينية الرسولية الأرثوذكسية اتفاقًا كاملًا في الإيمان حيث تنتميان لعائلة الكنائس الأرثوذكسية المشرقية.
قداس مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الأرمنية في كندا.. صور
قداس مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الأرمنية في كندا.. صور
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