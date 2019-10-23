قداس مشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الأرمنية في كندا.. صور

زار نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا أسقف الأرمن الأرثوذكس بكندا نيافة الأنبا أبجار وذلك بمقره بمونتريال.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه تم الاتفاق خلال الزيارة على الشركة في الإفخارستيا وعمل قداس مشترك في العام المقبل على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم على عمل الترتيبات اللازمة لهذا الحدث وإعلان التفاصيل للجاليتين القبطية والأرمنية.



