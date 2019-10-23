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رياضة

شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:59 م
فرحة لاعبي الإسماعيلي
فرحة لاعبي الإسماعيلي بالهدف الأول لشيلونجو
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محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزا غاليا أمام ضيفه الجزيرة الإماراتي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الاسماعيلية في ذهاب دور الـ16 بكأس الملك محمد السادس "البطولة العربية للأندية".

بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين دون وجود خطورة على المرميين، مع وجود بعض المحاولات من جانب لاعبي الإسماعيلي لاختراق دفاعات الفريق الضيف.

وشهدت الدقيقة 19 هجمة خطيرة لفريق الإسماعيلي، بعد سقوط المهاجم محمد الشامي بعد تدخل مدافع الجزيرة معه وطالب لاعب الدراويش حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وكاد يتقدم فريق الإسماعيلي في الدقيقة 34، بعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت لدخل منطقة جزاء فريق الجزيرة لكن المهاجم شيلونجو لم يستغل الكرة بشكل جيد وفشل في ترجمتها لهدف.

وسجل المهاجم شيلونجو الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 40، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزء فريق الجزيرة، لتسكن الكرة في الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد هدفه الأول، لكن القائم الأيسر تصدى لكرة المهاجم شيلونجو.

وأهدر محمد الشامي فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني للإسماعيلي، بعد أن دخل منطقة جزاء الجزيرة وانفرد بالحارس لكنه صوب الكرة بشكل غريب في السماء.

وعاد شيلونجو صاحب الهدف الأول لفريق الإسماعيلي، لمضاعفة النتيجة ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 64، مستغلا كرة عرضية نجح في تحويلها إلى داخل الشباك بعد مراوغة ناجحة.

وتصدى محمد مجدى، حارس الإسماعيلي لركلة جزاء في الدقيقة 78 احتسبها الحكم ضد فريق صاحب الأرض، لكن الجزيرة لم يتمكن من التسجيل وضاق الفارق.
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز بهدفين دون رد أمام الجزيرة فى البطولة العربية | فيديو
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