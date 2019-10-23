Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لايبزيج يقلب تأخره أمام زينيت ويحقق فوزا صعبًا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:05 م
نادي لايبزيج
نادي لايبزيج
Advertisements
إسماعيل محمود
قلب نادي لايبزيج الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ، لفوز بهدفين وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال اوروبا.

افتتح الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي لاعب نادي زينيت التسجيل لفريقه في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي النصف الأول من المباراة بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني ، عادل النمساوي كونراد لايمر النتيجة للايبزيج في الدقيقة 49 بجملة تكتيكية رائعة ، قبل أن يسجل النمساوي الأخر مارسيل سابيتزر هدف الانتصار للفريق الألماني في الدقيقة 59 ، ليحقق الفريق ثاني انتصاراته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي لايبزيج للنقطة السادسة في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد نادي زينيت عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

Advertisements

ترشيحاتنا

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

اخبار الفن.. ظهور توأم زينة وأحمد عز.. كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب المطر

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس

لقطات مرعبة.. أحمد موسى يعرض أغرب مشاهد لـ الأمطار .. فيديو

كشفتها خناقة العلمين .. حقيقة زواج زينة من أحمد عز دون علم أهلها

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟