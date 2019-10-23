لايبزيج يقلب تأخره أمام زينيت ويحقق فوزا صعبًا في دوري أبطال أوروبا

قلب نادي لايبزيج الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ، لفوز بهدفين وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال اوروبا.



افتتح الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي لاعب نادي زينيت التسجيل لفريقه في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي النصف الأول من المباراة بتقدم فريقه.



وفي الشوط الثاني ، عادل النمساوي كونراد لايمر النتيجة للايبزيج في الدقيقة 49 بجملة تكتيكية رائعة ، قبل أن يسجل النمساوي الأخر مارسيل سابيتزر هدف الانتصار للفريق الألماني في الدقيقة 59 ، ليحقق الفريق ثاني انتصاراته في دوري الأبطال هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي لايبزيج للنقطة السادسة في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد نادي زينيت عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.



