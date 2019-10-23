أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي

أكد الجهاز الفني للأهلي أن هناك اشتباها بإصابة محمد محمود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي وسيتم عرض الأشعة التي خضع لها اللاعب مساء اليوم على الدكتور أحمد عبد العزيز كبير أطبائي العظام في مصر.



وغادر محمد محمود مران الفريق اليوم ،الأربعاء للإصابة .



وأجرى أشعة كشفت عن وجود اشتباه في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة لكن سيتم التأكد من هذه الإصابة غدًا بعد عرض الأشعة على الدكتور أحمد عبد العزيز.

