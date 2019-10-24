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موجز الاخبار| انطلاق القمة الروسية الإفريقية.. توقيع أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد بين القاهرة وموسكو.. براءة عادل شكل من تهمة البلطجة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
كريم عاطف
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود أمس، الأربعاء، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي.

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أمس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران "مجرد هراء".

وقعت موسكو والقاهرة ملحقا لاتفاقية سيتم في إطارها تزويد مصر بـ1300 عربة ركاب تزيد قيمتها عن مليار دولار.

قضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، ببراءة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، وآخر بتهم حيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة.

عرضت قناة «فرانس 24» زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا لأول مرة منذ اندلاع النزاع المسلح في 2011.

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة ، وصلت إلى جمهورية مصر العربية عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة فى فاعليات التدريب المصرى الأردنى المشترك " العقبة - 5 " ، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية وصياغة عقد التشغيل وإنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات تواجه الجانب الروسى .

أسفرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة والمحافظات عن وقوع ضحايا بطريقة مباشرة وغير مباشرة وكان من ضمن الضحايا عروسين وطفلة من بين ضحايا هطول الأمطار الرعدية التي ضربت البلاد .

خرج اللبنانيون، اليوم الأربعاء، إلى شوارع لبنان، للتظاهر لليوم السابع على التوالي للمطالبة بالتغيير السياسي.

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة إسكس قرب لندن.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي "Huawei" الصينية "أن الشركة سوف تستخدم تقنية الجيل الخامس 5G لتطوير رادار للسيارات ذاتية القيادة، إذ تتطلع الشركة الصينية إلى لعب دور أكبر في سوق صناعة السيارات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الرئيس التونسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية، ويتسلم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، مقاليد الحكم من الرئيس المؤقت محمد الناصر في قصر قرطاج، ويباشر مهامه رسميا، وذلك عقب فوزه الساحق على منافسه في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية الإعلامي نبيل القروي.
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