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سيارات

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت مازدا عن أول سيارة كهربائية لها باسم MX-30 بموتور كهربائي وحيد في الأمام وبطارية 35.5 كيلوواط\س في الأرضية تسمح بمدى 200 كيلومتر.

ونعلم من نماذج اختبارية سابقة أن MX-30 تصل قوتها إلى 142 حصان وعزم دوران 263 نيوتن.متر.. والسيارة مزودة بعدد واسع من أنظمة السلامة، مثل نظام الكبح الاوتوماتيكي الذكي ونظام لرصد السيارات القادمة من المنعطفات عبر الرادار ونظام متطور لرصد النقطة العمياء.

بالنسبة لتصميم MX-30 فهو مثير للاهتمام مع أبواب خلفية “انتحارية”، والتي تُفتح للوراء بدل الأمام بينما الشكل الخارجي بشكل عام مستوحى من سيارات كروس اوفر أخرى لمازدا مثل CX-30.

وفي الداخل نرى مقود ثلاثي وشاشة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية فوق لوحة القيادة وشاشة لمسية ثانوية للتحكم في إعدادات الجو.

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور
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