سرقها موشي ديان وعادت لمصر.. 4 شواهد قبور أثرية تعرض للمرة الأولى بمتحف الإسماعيلية ..صور

يبدأ متحف آثار الإسماعيلية اليوم الخميس عرض قطع لأول مرة، وذلك ضمن العرض المتحفى الجديد، الذي تضمن مزيدًا من القطع الأثرية المعروضة، والتي زادت من ٨٠٠ قطعة إلى ٢٠٠٠ قطعة أثرية.





القطع التي ستعرض لأول مرة هي الآثار العائدة من إسرائيل وننفرد بقصتها، وتمثل مجموعة شواهد قبور "موشى ديان"، والتي كانت ضمن الآثار المستردة من إسرائيل بنهاية ديسمبر 1994م.





وكانت من ضمن المجموعة الأثرية التي احتفظ بها "موشى ديان" وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق داخل منزله، وضمت المجموعة أيضًا العديد من الاقنعة الجصية الملونة والحلي والعقود والأساور.





وشواهد القبور مصنوعة من حجر بحري ترسبي (كلسي)، وتم اكتشافها في منطقة تل الخوينات بشمال سيناء، ويقع التل شمال (قرية مزار) الآن على ساحل بحيرة البردويل، شرق طريق القنطرة العريش، ويحيط بالتل البقايا الآثرية لمبانٍ ومقابر مبنية بالطوب اللبن والأحجار الكلسية ترجع للفترة البطلمية والرومانية.



