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أخبار العالم

بوتين: تعزيز العلاقات مع أفريقيا أولوية روسية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن تعزيز العلاقات الروسية مع الدول الأفريقية أولوية بالنسبة لموسكو.

وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة روسيا - أفريقيا أن روسيا ستواصل نهجها الاستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في أفريقيا.

وأوضح بوتين أن "مواقف روسيا والدول الأفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية".
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