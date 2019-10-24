بوتين: تعزيز العلاقات مع أفريقيا أولوية روسية

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن تعزيز العلاقات الروسية مع الدول الأفريقية أولوية بالنسبة لموسكو.
وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة روسيا - أفريقيا أن روسيا ستواصل نهجها الاستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في أفريقيا.
وأوضح بوتين أن "مواقف روسيا والدول الأفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية".
وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة روسيا - أفريقيا أن روسيا ستواصل نهجها الاستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في أفريقيا.
وأوضح بوتين أن "مواقف روسيا والدول الأفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية".