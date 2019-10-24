الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي في دوري ابطال افريقيا.. اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر إعادة المباراة وذلك بعد رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب بالاسكندرية بحجة تغيير الموعد ومكان اللقاء المتفق عليه.









ويتأهل الفائز إلي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.



