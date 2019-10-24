Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف في دمياط بتكلفة 763 مليون جنيه

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
امنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه.

أوضح الجزار أنه يتم إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/يوم للخزان، برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/يوم، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي والصناعي بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي برأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم.

وأشار إلى أنه جارٍ توصيل خدمة الصرف الصحى لـ18 منطقة ريفية، لخدمة 153 ألف نسمة، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف 45 منطقة ريفية مخدومة بها 540 ألف نسمة، بما نسبته 58 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وبذلك ترتفع نسبة سكان المناطق الريفية المتمتعين بخدمات الصرف الصحى إلى 74 %.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمحافظات الصعيد

تنفيذ 3 مشروعات صرف صحى وإجراء تجارب التشغيل لـ3 مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه

الإسكان تعلن عن 10 مشروعات مياه وصرف صحي في القليوبية.. تفاصيل

توصيل خدمات الصرف لأكثر من 12% من سكان الريف في الفيوم

ترشيحاتنا

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

يتحرش بالمجندات.. استقالة جنرال إسرائيلي كبير بسبب فضائح جنسية (+18)

أسيست وهدف عالمي.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور