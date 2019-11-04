فيديوجراف| حكاية المرأة الحمراء

امرأة تبلغ 67 عاما، تعيش فى بريز وهي بلدة صغيرة في البوسنة تعشق اللون الأحمر منذ إن كان عمرها 18 عاما.



اختارت اللون الأحمر لتكسو به حياتها من الألف إلى الياء تعيش بمنزل باللون الأحمر مليء بالأثاث الحمراء.



تنام على مفارش حمراء، وجميع ملابسها باللون الأحمر، جنونها باللون الأحمر دفعها لارتداء فستان زفاف أحمر.



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