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أخبار البلد

طرح دواء فوسيفي الأمريكي الأصلي لعلاج منتكسي فيروس سي بمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
وافقت وزارة الصحة والسكان على طرح عقار "فوسيفي - VOSEVI"، وهو الدواء الأصلي، أول علاج شافي من "فيروس سي"، لمنتكسي العلاج في مصر.

وقال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، إن السوق المصرية على موعد مع أمل في الشفاء التام للمنتكسين من علاجات فيروس سي، عبر دواء عبارة عن قرص يضم 3 مواد فعَّالة، و الذي تم طرحه في الأسواق عبر شركة "إيفا فارما"، وهو أحدث ما وصل إليه العلم في مجال علاج فيروس سي في العالم، موضحًا أن الدواء يهاجم الفيروس في 3 أماكن في ذات الوقت، مما يساعد نهائيًا في القضاء عليه.

وأكد الدكتور هشام الخياط، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدواء الجديد "فوسيفي" يُعد من الجيل الثالث من علاجات "فيروس سي"، موضحًا أن القرص يتم تناوله لمدة 3 أشهر فقط، وسهل البلع، ويصلح لكل الأنواع الجينية من فيروسات الكبد.

وتوقع الدكتور هشام الخياط، أن يسهم الدواء الجديد في جعل مصر خالية تمامًا من فيروس سي بسبب الدواء الجديد، مضيفا أن "مصر تعد من الدول الرائدة عالميا في علاجات فيروس سي، وتوفر أحدث العلاجات عالميا حسب الخطوط الارشادية الاوروبية والأمريكية وأيضًا المصرية، ومن بينها هذا الدواء، حيث قامت بأكبر مسح في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي وعلاجهم بالمجان وجاء الدور الان علي المرضي المنتكسين من العلاجات السابقة لتصبح مصر خالية تماما من فيروس سي بسبب وجود تلك العقاقير".

ولفت الدكتور هشام الخياط، إلى أن نتائج الأبحاث السريرية التي أجريت على العقار الجديد، تُشير إلى أن نسبة الشفاء من المرض وصلت ل٩٧٪ من المرضى المنتكسين بدون وجود تليف في الكبد، مشيرًا إلى أن تلك التجارب أجريت علي كل الأنواع الجينية مما يفتح باب الأمل أمام كل المرضي من مختلف الدول الافريقية.

يذكر أن "إيفا فارما"، الوكيل الحصري لشركة جلياد العالمية في مصر وعدد من الدول الإفريقية، قامت بطرح كميات من الدواء في السوق المصرية.

وقال أمجد طلعت، مدير عام بشركة «إيفا فارما»، إن «جلياد»، وهى الشركة العالمية الرائدة في تطوير العقارات المضاده للفيروسات قررت أن تكون شريكا حتي النهايه مع حملة الرئيس للقضاء علي فيروس سي بمصر، عن طريق تقديم احدث العقارات العالمية "ڤوسيڤي" للحكومة المصرية بسعر يماثل أقل من ١٪؜ من سعره عالميا وذلك إيمانًا منها بحق المريض في العلاج ودعما للحملة المصرية الناجحة غير المسبوقة.
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