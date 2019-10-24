بتكلفة 84 مليون جنيه.. والي تضع حجر أساس تطوير مؤسسة تثقيف الفتيات

قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الخميس وبحضور عدد واسع من خبراء العمل الاجتماعى والتنموى فى مجال الإعاقة بوضع حجر الاساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع في اطلاق اشارة البدء في العمل لبناء مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى متكامل للفتيات من ذوى الاعاقة الذهنية، وذلك بقيمة اجمالية تقديرية 84 مليون جنيه.



وأكدت والي في بيان، اليوم الخميس، أن مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة احدى اقدم من المؤسسات في مصر المخصصة في رعاية كبار السن من ذوى الاعاقة الذهنية من الفتيات حيث توفر لهن الاقامة والخدمات المتكاملة وهي في حاجة الى تطوير واسع وقد تم بالفعل رفع كفاءة وتحسين المبانى القائمة ولكن هناك حاجة إلى تطوير شامل بالمؤسسة وهو ما تم تدشينه اليوم بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه وسيضمن التطوير اقامة مبان للاقامة والاعاشة واخرى خدمية وترفيهية وسيتم العمل على مدى 24 شهرًا.



وأشارت والى إلى أن البنية التحتية ستكون مؤهلة ومتضمنة أكواد الإتاحة التي تناسب الاعاقات المتنوعه وسيتم تطويرها ليكون بها استيعاب اعداد اكثر من الموجوده حاليا بالمؤسسة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البرامج التدريبية المقدمة بحيث يتتضمن اعمال تنمية واعمال يدوية قادرة على تنمية واستغلال قدرات الابناء والانشطة الرياضية الملائمة.



من جانبه أكد اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس امناء المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن اليوم يشهد وضع حجر الاساس لاعمال تطوير مؤسسة مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة، والتى تتضمن انشاء مبنى للإقامة على مساحة ١٢٠٠ متر وتستمر المرحلة الاولى لمدة ١٢شهرا، بتكلفة ٥٤ مليون جنيه والمرحلة الثانية ستكون بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه لانشاء مبنى خدمى وترفيهى وتستمر ايضا لمدة 12 شهرا، موجها الشكر لكل الجهات المانحة والداعمة للجهود في هذا المجال، كما وجه التحية لشهداء مصر الأبطال في إطار الاحتفال بذكرى مرور 46 عامًا على حرب اكتوبر المجيدة.



وياتى الهدف العام من المشروع زيادة السعة الاستيعابية من 60 الى 120 سريرًا وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز وذلك فى اطار التطوير للخدمات المقدمة.



وعلى هامش الاحتفال افتتحت والى افتتاح معرضا لمنتجات ابناء مؤسسات الاعاقة لذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع ضم العديد من المنتجات والاشغال اليدوية من اعمال الخزف والفخار واشغال الخرز والكروشيه والخوص حيث اشادت بجودة وتصميميات المشغولات كما شهدت والى فعاليات الحفل المقام للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات واغانى وطنية حيث قدم الابناء اغانى يحكى ان وادينا النهاردة ولا اى كلام فى استعراضات غنائية استعرضت مهارات الأبناء التي تم تدريبهم عليها.



جدير بالذكر فان مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة والتى تقع على مساحة 1ونصف فدان هى احدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع، وهي مؤسستى التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستى التثقيف الفكرى و الأحداث الضاليين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذى يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتاهيل حالات التوحد ومركز علاج وتاهيل حالات الشلل الدماغى ومركز للعلاج طبيعى واخر لتدريب الابناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة.