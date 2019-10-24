في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع الفن مبكرًا

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة صفاء السبع، وهي إبنة الفنان محمد السبع، وقد دخلت إلى عالم الفن بقوة لكنها اعتزلت مبكرا، حيث بلغ رصيد أعمالها الفنية ما يقرب 42 عملا، وهذه أبرز المعلومات عنها:





ولدت الفنانة صفاء السبع 24 أكتوبر عام 1957، وحازت على درجة بكالوريوس في الفنون المسرحية وقدمت باقة من الأعمال المختلفة سواء في السينما أو التلفزيون.





وكان من بين هذه الأعمال كل من "أسف لا يوجد حل"، و"رأفت الهجان"، و"البراري والحامول"، و"نص ارنب"، و"سيداتي آنساتي"،