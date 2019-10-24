مجدي غازي: استراتيجية جديدة لتطبيق الاقتصاد الأخضر بالمناطق الصناعية

كشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية 2020 والمنبثقة من استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستند إلى رؤية طموحة لتطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر" من لمشروعات التي تستهدفها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الاخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية من خلال اقامتها على نحو صديق للبيئة تشتمل على خدمات مجمعة وتطبيق اساليب ذكية في الادارة بالمشاركة مع القطاع الخاصة وترشيد استهلاك الطاقة.. بما يساهم فى تحويلها الى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب وصانعى القرار فى الشركات الكبرى

وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأيضا تعزيز الصناعات المتوافقة مع الاقتصاد الأخضر داخلها بكل محاوره ذات الصلة, والتوسع في الصناعات قليلة الانبعاثات وتلك القائمة على أبعاد بيئية كصناعات تدوير المخلفات سواء الصناعية أو الزراعية مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية والتي تعتبر شرطا رئيسا للتصدير.





جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة في إطار مشاركته في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2019 , في دورته الخامسة , والذي شهد حضور نخبة من الخبراء الدوليين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورواد الاعمال والاستشاريين المهتمين بانشاء وتصميم وتطويرا لمدن الذكية.





وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية بان هذا التوجه لوزارة التجارة والصناعة في اقامة المناطق والمجمعات الصناعية باستخدام الطاقة الجديدة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحى, يجعل المشاركة في المؤتمر ملائمة للاستفادة من اخر مستجدات الممارسات العالمية في إقامة وإدارة المناطق الصناعية الذكية وطرح الحلول الملائمة لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.





وقال رئيس الهيئة إن إقامة المدن الذكية والتوسع فيها صارت ضرورة حتمية لتحقيق الاستدامة والتنمية على ارض مصر مؤكدا على أهمية دورها في تسريع التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة في مجالات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحي وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والإدارة الذكية لجميع المرافق والخدمات.





وقال غازى إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.





وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن جهود وبرامج الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018، حيث انعكس ذلك إيجابيا على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها زيادة معدل النمو من 4.4 % عام 2014 إلى 5.6 % حاليا وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9 % وكذا معدل البطالة من 13.2 % إلى 9.6 % ، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار.



