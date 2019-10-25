فيديوجراف| لماذا جرد ملك تايلاند زوجتة من ألقابها

سقطت زوجة ملك تايلاند البالغة من العمر 34 عامًا "كوي" التي كانت الحارسة الشخصية للملك.



في عيد ميلاد الملك الـ67 منحها لقب الخليلة النبيلة وكانت المرة الأولى التي يتخذ فيها الملك شريكة.



انتشر بعدها خبر سقوط كوي على التليفزيون وصدر بيان أنها لم تفهم التقليد.



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