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فيديو جراف

فيديوجراف| لماذا جرد ملك تايلاند زوجتة من ألقابها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
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فيديوجراف
سقطت زوجة ملك تايلاند البالغة من العمر 34 عامًا "كوي" التي كانت الحارسة الشخصية للملك.

في عيد ميلاد الملك الـ67 منحها لقب الخليلة النبيلة وكانت المرة الأولى التي يتخذ فيها الملك شريكة.

انتشر بعدها خبر سقوط كوي على التليفزيون وصدر بيان أنها لم تفهم التقليد.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى.
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