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أخبار البلد

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم مطار شرم الشيخ الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، كما تابع الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لمبنى الركاب (2) بالمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والذى يأتى فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب وخصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

واستمع لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء صادق شوري مدير مطار شرم الشيخ عن مراحل تطوير المبني تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن مشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.

كما شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

كما تفقد وزير الطيران المدنى جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين وبخاصة مرحلة إنهاء إجراءات السفر والوصول .

وفي ختام الزيارة قدم الفريق يونس المصرى الشكر لجميع العاملين بالمطار على ما يبذلونه فى أداء المهام المنوط بهم خلال الفترة الماضية وهنأهم علي اجتياز مراحل تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدني وحثهم على مضاعفة المجهود والاستمرار في العمل من أجل توفير خدمات شاملة لجميع المسافرين من وإلى المطار. 

ويأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير
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افتتاح أعمال التطوير في مطار شرم الشيخ الدولي خلال أيام

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