الجماهير تستعد لـ مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب السلام

تتوافد جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مدرجات ملعب السلام لمساندة الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.



وتشهد المباراة إقبالا محدودا من الجماهير في ظل موافقة الأمن على حضور ٥٠٠٠ مشجع للقاء.



ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.