التشكيل.. مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام بلجراد في الدوري الأوروبي

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة االدوري الأوروبي.



وجاء تشكيل مان يونايتد فى مباراة الليلة حسب ما أعلنه مدرب الشياطين سولشاير على النحو التالى:



حراسة المرمى : روميرو



الدفاع : بيساكا - ماجواير - جونز - روخو



الوسط : جارنر - ماكتومناى - ويليامز



الهجوم : ماتا - لينجارد - مارسيال



ويحتل فريق بلجراد صدارة ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، ويحتل الكمار الهولندي ثالثا بنقطتين، وأستانا الكازاخستاني أخيرا بدون نقاط.