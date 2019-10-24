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أخبار البلد

بيان رسمى .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة وتنصح بعدم الخروج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيان لها ، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة "بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى"، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.


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