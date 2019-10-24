أهلي 2004 يفوز على إنبي 6-1 في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ فوزًا كبيرًا على مضيفه إنبي في ملعبه بنتيجة ٦ – ١، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مروان صلاح.



الدفاع: زياد أسامة – بيجاد عادل – يوسف خليل – رأفت خليل.



الوسط: مصطفى أبو الخير – محمد صلاح – محمد أسامة “ميدو” – يوسف جبر – علي أيمن.



الهجوم: عبد الرحمن ممدوح.



وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من عبد الرحمن ممدوح، وأحمد عماد بدلًا من يوسف جبر، وخالد سليمان بدلًا من محمد صلاح.



وجاءت سداسية الأهلي عن طريق محمد أسامة “ميدو”(هدفان) وعبد الرحمن ممدوح ومصطفى أبو الخير وخالد السيد وأحمد عماد بهدف واحد لكل منهم.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٤ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

