Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي 2004 يفوز على إنبي 6-1 في بطولة الجمهورية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ فوزًا كبيرًا على مضيفه إنبي في ملعبه بنتيجة ٦ – ١، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مروان صلاح.

الدفاع: زياد أسامة – بيجاد عادل – يوسف خليل – رأفت خليل.

الوسط: مصطفى أبو الخير – محمد صلاح – محمد أسامة “ميدو” – يوسف جبر – علي أيمن.

الهجوم: عبد الرحمن ممدوح.

وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من عبد الرحمن ممدوح، وأحمد عماد بدلًا من يوسف جبر، وخالد سليمان بدلًا من محمد صلاح.

وجاءت سداسية الأهلي عن طريق محمد أسامة “ميدو”(هدفان) وعبد الرحمن ممدوح ومصطفى أبو الخير وخالد السيد وأحمد عماد بهدف واحد لكل منهم.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٤ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 2004 يفوز على طنطا برباعية في بطولة الجمهورية

أهلي 2004 يفوز على وادي دجلة برباعية في بطولة الجمهورية

أهلي 2000 يتعادل مع مصر المقاصة

أهلي 2004 يواجه الجونة في بطولة الجمهورية

ترشيحاتنا

صدمة لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

شطة: الأول ووصيف دوري الأبطال وبطل الكونفيدرالية يشاركون بمونديال الصين

الجماهير تستعد لـ مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب السلام

بدون مكياج.. مي عمر تبهر الجمهور بجمالها

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد

سرقة ومال حرام.. خالد الجندى يكشف عن عادة سيئة يفعلها الناس في الزواج .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار