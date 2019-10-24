شهادة نجاح عالمية.. البنك الدولي: مصر تجني الثمار بعد 4 سنوات من الإصلاح

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى، ورصد التقرير العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات كالآتي:



- تقدمت مصر 19 مركزا في مجال تأسيس الشركات عالميا.



- تقدمت 19 مركزا أخرى فى مؤشر الحصول على الكهرباء.



- تقدمت 15 مركزا في مؤشر حماية صغار المستثمرين.



- تقدمت 3 مراكز في مؤشر سداد الضرائب العام الجاري.



- تحتل مصر المركز الأول في جذب الاستثمارات أفريقيا.



- تحسن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم.



من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح جاد وجريء على مدار الـ 4 سنوات الماضية، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في مسار الإصلاح على كافة المستويات بمختلف قطاعات الاقتصاد.



ولفت الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، إلى التحسن في السياسة النقودية بعد اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، بالإضافة إلى التحسن التشريعي في تحديث وإزالة العديد من المعوقات بالتشريعات الاقتصادية.



وأشار إلى أن نجاح مصر في النهوض اقتصاديا مرهونا باستمرار عملية الإصلاح وتنشيط القطاع الصناعي والإنتاجي لدعم وتعزيز وزيادة الناتج القومي من الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعظيم العائد من الصادرات.



أكدت مارينا ويس، مديرة البنك الدولى فى مصر، أن مصر حققت تحسنا في الترتيب في ظل منافسة كبيرة، وتوقعت استمرار مصر في النجاح في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تحسن الترتيب في مؤشر أداء الأعمال.



وأضافت أن استمرار مصر في التعاون مع المؤسسات الدولية واتباع أفضل الممارسات العالمية أضاف الكثير للاقتصاد المصري.



وأشادت بالتحسن الكبير الذي شهدته مصر في تبسيط إجراءات تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين تحسين بيئة الأعمال وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو للاقتصاد.



وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، إن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح أتت ثمارها، حيث تقوم مصر بعملية إصلاح هائلة، حسنت من بيئة الاستثمار بشكل ملموس.