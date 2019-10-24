3 دفعات منحة كويتية لتأهيل البنية التحتية في غزة.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، صرف دفعات مالية لمشروع (إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة) والتي تندرج ضمن المنحة الكويتية المقدرة بـ 200 مليون دولار.

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وقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة في بيان صحافي إن الحكومة ستصرف دفعة مالية بقيمة 260 ألف دولار لمشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى صرف الحكومة في الفترة الماضية نحو ثمانية ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية في القطاع.



وكانت فلسطين قد وقعت اتفاقية منحة مع الصندوق الكويتي للتنمية بهدف إعمار قطاع غزة الذي تضررت بنيته التحتية في الحرب الإسرائيلية صيف عام 2014.



وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا واسعة على قطاع غزة في يوليو عام 2014 استمرت مدة 50 يوما وادت الى استشهاد نحو 1935 فلسطينيا واصابة اكثر من 10 آلاف آخرين.