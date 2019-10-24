تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أمام منافسه جينيراسيون السنغالي، على ملعب استاد السلام الدولي ضمن اياب منافسات الدور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



يحضر المباراة العديد من القيادات، مثل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تنوب عمل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



ويجلس جميع القامات في المقصورة الرئيسية، ولكن في تصرف غريب انتقل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، من المقصورة الرئيسية الى مدرجات الجماهير وترك وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة في المقصورة دون أي التفات لهما.