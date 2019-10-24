كريم عبد الخالق: عرقت من كثرة التوتر في أول أعمالي.. فيديو

قال الفنان كريم عبد الخالق، إن بدايته الفنية كانت في مسلسل شارع عبد العزيز.



وأضاف كريم عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التمثيل بالنسبة له كان بمثابة حلم.



وكشف الفنان كريم عبد الخالق، أنه كان «بيعرق» من التوتر في أول أيام عمله فهناك حشود خلف الكاميرا وكانت أجواء جديدة بالنسبة إليه.



وذكر الفنان كريم عبد الخالق أنه حضر 13 ورشة تمثيل حتى الآن حتى يكون على استعداد لتأدية الأدوار المطلوبة منه .



