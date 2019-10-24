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أخبار العالم

أرث أجدادك بغيض.. رسالة شديدة اللهجة من مجلس النواب الليبي لـ أردوغان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:59 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
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شيماء مصطفى
استنكر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، ما ورد بحديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في افتتاح منتدى "تي أر تي"، عن حق التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا ارث أجداده وجغرافيتها جزء من بلاده.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن بيان لـ مجلس النواب، قوله «إن أردوغان بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم».

وأضاف البيان: "لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن أرث أجداده في ليبيا أرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا لتدخل البلاد مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض".

وأكد مجلس النواب أن "ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية".

وأعرب عن ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي والمحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضًا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، حسبما ذكر البيان.
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